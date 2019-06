ALESSANDRIA – L’Assessorato al Welfare Animale di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali (ATA) e il servizio Veterinario dell’Asl Al, organizza un nuovo corso di formazione per i proprietari di cani e per chi sta pensando di accogliere in famiglia un amico a quattro zampe.

Il corso, finanziato dalla Regione Piemonte, si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno al Centro d’Incontro Comunale Galimberti, in via Pochettini n.12, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. L’iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessario prenotarsi entro il 27 giugno contattando l’Ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria (tel. 0131 515 249; mail [email protected]).

Durante il corso, un medico veterinario, la dr.ssa comportamentista Raffaella Tamagnone, e alcuni istruttori cinofili approfondiranno temi legati al Comportamento del cane, Sviluppo Benessere e Comunicazione, Informazione, Prevenzione, Legislazione e figure di riferimento.

Attraverso la formazione dei proprietari, l’assessorato vuole prevenire aggressioni da parte dei cani e il randagismo: “proprietari responsabili, infatti, sono in grado di gestire i propri cani correttamente nel contesto in cui vivono e non li abbandonano”.

“Continua il nostro programma per la prevenzione del randagismo finalizzata alla formazione o meglio all’informazione corretta per chi ha o vorrebbe un animale – ha commentato l’assessore al Welfare Animale Giovanni Barosini –. Il nostro obiettivo è applicare il percorso formativo alla realtà alessandrina, incoraggiando una convivenza educata, rispettosa dei proprietari e dei loro cani, promuovendo l’animal friendliness’ e, nel contempo, prevenendo fenomeni di zoo-intolleranza con l’adozione di comportamenti consoni all’igiene urbana (raccolta delle deiezioni) e rispettosi di circostanze, persone e situazioni in cui l’animale può essere sottoposto. Vogliamo valorizzare la numerosa popolazione di cani della cittadinanza, portando la Città di Alessandria ad esempio-pilota di una ottimale relazione uomo-animale”.