MOLARE – I Carabinieri di Molare hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo una 27enne di Carpeneto. La donna è amministratrice dell’associazione che gestiva un nuovo locale a Molare, teatro da poche settimane di alcuni eventi musicali. Lo scorso 2 giugno è scattato il controllo dei militari, proprio in occasione di uno spettacolo.

Ai Carabinieri la donna ha ammesso di non avere effettuato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per quello specifico evento e per la somministrazione di bevande.

L’autorizzazione presentata, infatti, non comprendeva la data del 2 giugno. Nelle prossime settimane i Carabinieri verificheranno che il locale ottenga e rispetti le autorizzazioni di legge previste.

Foto di repertorio