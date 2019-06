PIEMONTE – L’Attraverso Festival farà tappa anche in provincia di Alessandria e saranno molti i nomi di calibro pronti a raccontarsi e a esibirsi. Nelle terre dell’Unesco del Piemonte meridionale, tra l’alessandrino, l’astigiano e il cuneese, si alterneranno attori, cantanti, artisti dal 22 agosto all’8 settembre con però un’anteprima ad Acqui Terme, nuovo comune che si aggregherà agli altri 25 totali per oltre 40 appuntamenti.

Il 18 luglio infatti l’anteprima sarà proprio al Teatro Verdi di Acqui con il grande Arturo Brachetti, maestro del trasformismo e del varietà. Il Festival vero e proprio inizierà il 22 agosto con gli Yo Yo Mundi a Cartosio in Piazza Umberto Terracini. In provincia però arriveranno, tra gli altri, anche Giuseppe Cederna, Simone Cristicchi e Marco Paolini.

«Quasi non ci sembra vero, ma siamo arrivati al 4° anno consecutivo e il successo è stato crescente e sempre più radicato – commentano Paola Farinetti e Simona Ressico, direttrici artistiche del Festival. Nuovi paesi ci hanno chiesto di entrare a far parte della famiglia del Festival e così, per questa quarta edizione, diamo il benvenuto ad Acqui Terme, a Cartosio, a Cassano Spinola/Gavazzana, San Cristoforo, Mombaruzzo, Morbello, Volpedo, Voltaggio e arriviamo a quota 26 paesi. Un festival che è un viaggio attraverso la bellezza dei territori del Piemonte meridionale, sotto le stelle dell’Unesco e con la proposta di incontri, concerti, spettacoli teatrali pensati espressamente per ogni luogo e sempre abbinati alla cultura materiale dei territori che li ospitano: vino e buon cibo, abbracciati alla cultura, sanno creano comunità! Un Festival che è anche un viaggio attraverso l’umanità, al di là delle frontiere reali ed immaginarie, e che non potrebbe aver luogo senza la collaborazione e l’entusiasmo delle tante “sentinelle” locali: amministrazioni, pro loco, associazioni. A loro e agli Enti, pubblici e privati, che ci si sostengono va il nostro grazie!»

Ecco il cartellone completo di ATTRAVERSO FESTIVAL 22 agosto-8 settembre

Anteprima

18 luglio – ARTURO BRACHETTI – Acqui Terme (Al), Arena esterna Teatro Giuseppe Verdi

22 agosto – YO YO MUNDI – Cartosio (Al), Piazza Umberto Terracini

22 agosto – HOLLYWOOD PARTY (STEVE DELLA CASA ed EFISIO MULAS) – Voltaggio (Al), Sagrato della Chiesa

23 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Morbello (Al), Villa Claudia

24 agosto – I MUSICI CANTANO GUCCINI – Ovada (Al), Giardino Civica Scuola di Musica “A.Rebora”

24 agosto – MARCO CAMBRI TRIO – Carrega Ligure (Al), Piazza della Chiesa

25 agosto – SIMONE CRISTICCHI – Bosio (Al), Eco Museo Cascina Moglioni Parco Naturale Capanne di Marcarolo

25 agosto – FRANCESCO PICCOLO – Monticello d’Alba (Cn), Piazza Augusto Dacomo

27 agosto – VALERIO MASSIMO MANFREDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

28 agosto – OSCAR FARINETTI e PIERGIORGIO ODIFREDDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

29 agosto – GIANNI MINOLI intervistato da GABRIELE FERRARIS – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

30 agosto – EZIO BOSSO – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

30 agosto – MASSIMO COTTO e PIERO SIDOTI – Canelli (At), Cortile dell’Enoteca

30 agosto – MARCO PAOLINI – Gavi (Al), Tenuta La Centuriona

31 agosto – CANELLI WINE RUN – Canelli (At), Centro Storico

31 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Volpedo (Al), Piazzetta Quarto Stato

31 agosto – FEMMINILE PLURALE con NADA, VLADIMIR LUXURIA, ENRICA TESIO e MAO, PATRIZIA PASSERINI – Novello (Cn), Centro Storico

31 agosto – MARCO PAOLINI – Calamandrana (At), Cortile del Castello

31 agosto – PATRIZIA PASSERINI – Calamandrana (At), Ex Stazione – Biblioteca Monferrato Gate

31 agosto – OVADA IN FESTA – Ovada (Al), Centro Storico

31 Agosto – LUCIANA LITTIZZETTO – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

1 settembre – ATTRAVERSO IL NEIRONE – Gavi (Al), Teatro Civico

1 settembre – GAVILONGA – Gavi (Al), colline di Gavi

1 settembre – ENRICA TESIO e MAO – Mombaruzzo (At), Cortile dell’ex Asilo San Luigi

3 settembre – SIMONE CRISTICCHI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

3 settembre – ALESSANDRO BARBERO – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

4 settembre – ALESSANDRO BARBERO – Grinzane Cavour (Cn)

4 settembre – WOODSTOCK REVOLUTION con ERNESTO ASSANTE e WIRE TRIO – Cassano Spinola (Al), Belvedere San Martino di Gavazzana

4 settembre – VITTORIO SGARBI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

5 settembre – VITTORIO SGARBI