ALESSANDRIA – Decolla sempre di più il progetto artistico dei Cantastorie, la band della provincia vincitrice del concorso musicale di Radiogold e “Il Piccolo“, “Superband“. Da allora Massimiliano Mazzetto, Raffaele Coscione, Giuseppe Sciacca, Giorgio Massarenti, Vincenzo Guastella, Massimiliano Mazza e Andrea Agliotti di strada ne hanno fatta e oggi possono celebrare il video ufficiale del “Conto del giorno dopo”, una storia agrodolce dal finale profondo che parte con la malinconia per la spensieratezza perduta degli anni ’80 salvo poi apprezzare il presente e soprattutto la bellezza dell’amicizia, nonostante l’incedere del tempo.

Il brano è in rotazione su Radiogold e da oggi, giovedì 20 giugno, è uscito il videoclip che trovate nell’articolo. Domani, 21 giugno, la band sarà a Radiogold, dalle 18, per parlarne e come sempre per portare gioia musicale in redazione e tra tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarli.