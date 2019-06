ALESSANDRIA – Un momento solenne, di nuovo vissuto nel cuore della città, dieci anni dopo. Venerdì 28 giugno sarà piazza della Libertà a ospitare il giuramento del 204^ corso di formazione degli Allievi Agenti della Scuola di Polizia Cardile. L’evento è stato promosso e sostenuto dal Gruppo Amag.

“Un momento di forte peso istituzionale” ha detto il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco “la Scuola Cardile è uno dei gangli della nostra realtà, un elemento cardine per la nostra comunità. A volta la città se ne dimentica ma compito nostro ricordarlo sempre. Venerdì prossimo i cittadini abbracceranno chi per tanti mesi lavora e studia nella nostra realtà, che vive il nostro essere comunità. L’auspicio per il pieno successo dell’evento si unisce, infine, a quello che considera la cerimonia di venerdì 28 giugno come un prezioso tassello di un percorso in cui si possa anche inserire, per il 2021, lo svolgimento proprio ad Alessandria dell’Adunata Nazionale Alpini”.

“Con l’amministrazione di Alessandria c’è piena sinergia” ha sottolineato il Questore di Alessandria Michele Morelli “per la Polizia il momento del giuramento è quasi “lirico”. Il “lo giuro” è simbolico ma rappresenta un impegno importante. Ci faceva piacere condividere questi momenti con la città. Stiamo anche lavorando per poter trasmettere la cerimonia in diretta sulla nostra pagina Facebook, così da consentire di partecipare idealmente anche a chi non potrà essere presente fisicamente”.

“Il giuramento degli Allievi della Scuola di Polizia rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e il Gruppo Amag è lieto di farsi carico dei costi che occorre affrontare affinchè da quest’anno la cerimonia si possa svolgere in Piazza della Libertà, il vero cuore pulsante di Alessandria, sede di tutte le principali istituzioni” ha sottolineato il presidente Paolo Arrobbio “Venerdì prossimo porteremo in centro un migliaio di persone che arrivano da fuori città, e che ne potranno apprezzare la bellezza e l’accoglienza, e anche ovviamente generare un circuito virtuoso in termini di ricaduta economica positiva sul nostro territorio. La mission del nostro Gruppo, oggi più che mai, è anche questa: sostenere il tessuto sociale, imprenditoriale, economico, e rendere Alessandria sempre più apprezzata, ospitale, accogliente”.

La cerimonia inizierà alle 10: a urlare al cielo “Lo giuro” saranno 185 futuri poliziotti, provenienti da Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono attese in tutto circa 1500 persone. Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti gli alessandrini presenti: a organizzarlo lo chef Andrea Ribaldone e il sommelier Stefano Ferrando.

“La Scuola Cardile è pienamente inserita nel contesto sociale di Alessandria” le parole del direttore della Scuola, il Primo Dirigente Michele Mollo “nel 1994 ospitò il centro coordinamento soccorsi durante l’alluvione. Non è quindi solo un polo di formazione ma uno degli attori sociali della città. Sono stati proprio i nostri ragazzi a esprimere il desiderio di giurare in città. Da parte nostra faremo il possibile per ridurre al minimo i disagi ai cittadini dal punto di vista del traffico”.

Per consentire le prove generali dell’evento non si potrà parcheggiare in piazza della Libertà già da giovedì 27 giugno. Venerdì mattina l’anello viabile sarà anche chiuso al traffico mentre, già dal pomeriggio, tutto tornerà alla normalità.

“La Scuola Cardile rappresenta un’eccellenza della città” ha detto il vice prefetto vicario Paolo Ponta “lo Stato si apre alla società civile”.

“E’ stato uno sforzo condiviso tra la Questura e l’amministrazione” ha aggiunto l’assessore alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita “ringrazio la Polizia e la Scuola Cardile per permettere alla città di assistere a questo altissimo momento. Si tratta di una manifestazione di grande suggestione e valenza simbolica che, ne sono certa, saprà attirare tanti alessandrini e vederli stringersi, il prossimo venerdì 28 giugno, in un abbraccio beneaugurale ai giovani Allievi Agenti”.

“Sarà anche una grande occasione per la valorizzazione dell’economia cittadina — ha commentato Mattia Roggero, Assessore comunale al Commercio e Turismo di Alessandria “siamo pronti a proporre il nostro meglio dal punto di vista del proprio patrimonio artistico, architettonico, culturale e monumentale, così come dal punto di vista della capacità di presentarsi come Città accogliente in senso turistico-culturale, dei servizi offerti e dell’ospitalità. In questo senso, stiamo lavorando anche con CulturAle ASM Costruire Insieme per la definizione di speciali pacchetti turistico-museali per i familiari e a breve incontrerò le associazioni di categoria del commercio per organizzare un vero e proprio abbraccio collettivo”.

Amag Mobilità si occuperà della gestione del servizio navette: “Come Amag Mobilità — ha chiosato il Presidente, Serafino Vanni Lai “siamo pronti a svolgere con efficacia quanto concordato con la Direzione della Scuola di Polizia, con la Questura, con il Gruppo Amag e con l’Amministrazione Comunale affinché l’apporto logistico-organizzativo alla manifestazione da parte della nostra specifica società possa risultare non solo un aiuto concreto per l’ottimale riuscita della cerimonia del Giuramento, ma anche la testimonianza di una sincera partecipazione istituzionale ed empatica di tutti noi a un momento così solenne dalla storia cittadina”.

“Siamo impegnati – ha concluso Franco Repossi, Direttore di Amag Mobilità di Alessandria – affinché l’utilizzo del parcheggio di piazza della Libertà che verrà messo a disposizione della Direzione della Scuola degli Allievi Agenti di Alessandria per lo svolgimento della cerimonia di venerdì 28 giugno possa ritornare al più presto alla fruizione degli alessandrini una volta conclusa la cerimonia stessa e la rimozione del palco, riducendo al minimo l’impatto sulla vita della Città”.