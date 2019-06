ACQUI TERME – È costato caro il litigio con la compagna a un uomo di 29 anni. I Carabinieri d i Acqui Terme domenica sera sono intervenuti nell’appartamento di Marco Antonio Filippone, dopo la chiamata di alcuni vicini di casa, allarmati dalle urla.

Entrati nell’alloggio i militari hanno subito notato quattro piantine di marijuana alte 40 centimetri sul balcone e poi, controllato il resto dell’appartamento, hanno trovato e sequestrato anche 140 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente. I Carabinieri di Acqui Terme hanno così fatto scattare l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio nei confronti dell’uomo, poi sottoposto ai domiciliari in attesa della direttissima. Denuncia, invece, per la compagna di 29 anni.

(In copertina immagine di repertorio)