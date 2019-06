ALESSANDRIA – Alessandria è pronta ad accogliere nel cuore della città gli Allievi Agenti del 204°Corso di formazione della Scuola di Polizia.

Il Giuramento porterà nel capoluogo i famigliari dei futuri poliziotti che da tutta Italia si muoveranno per assistere alla cerimonia in programma venerdì 28 giugno, alle 10 del mattino, in piazza della Libertà.

Centinaia di persone che Confesercenti Alessandria ha proposto di far sentire “a casa” anche con speciali aperture serali dei negozi e shopping street tra le vie del centro la sera prima del Giuramento, giovedì 27 giugno. L’iniziativa vuole sottolineare il valore della Scuola di Polizia per Alessandria e dare il benvenuto ai famigliari degli Allievi. La “Cardile” è “una delle eccellenze della città” ha sottolineato la vicepresidente provinciale Confesercenti Michela Mandrino, che non nasconde il rammarico per “il ritardo” con cui è stato comunicato l’evento ai commercianti e anche la conseguente chiusura del parcheggio di Piazza della Libertà “che crea disagio agli ospiti e agli alessandrini”.

Negli ultimi giorni, ha spiegato, si è fatto il possibile per coinvolgere quanti più commercianti e arricchire la festa per il Giuramento. “Ho chiesto al Comune di permettere l’esposizione di piccoli banchetti davanti ai negozi senza costi aggiuntivi e c’è chi si è organizzato per arricchire la serata di shopping con piccoli concerti. Per valorizzare al meglio un evento, però, rimane fondamentale la programmazione annuale del calendario degli appuntamenti che da tempo chiediamo all’Amministrazione Comunale perché solo in questo modo possiamo coordinare, comunicare e pubblicizzare le iniziative che si svolgono ad Alessandria”.