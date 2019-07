TORTONA – Il Vigile di Frazione torna a muoversi nel tortonese per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Il lunedì mattina l’appuntamento è a Mombisaggio e Torre Calderai, dalle 8.30 alle 10.30 in piazza San Carlo e a Castellar Ponzano dalle 11 alle 13, in via Prati (ex scuole).

In poco più di due settimane, il nuovo servizio attivato dal sindaco di Tortona Federico Chiodi, ha permesso di raccogliere una ventina di segnalazioni dei cittadini delle frazioni, per lo più richieste relative al taglio dell’erba e alla manutenzione di strade e marciapiedi. I cittadini hanno anche lamentato problemi per il sistema di raccolta rifiuti e la velocità dei mezzi in transito, in particolare sulle strade provinciali a grande percorrenza. “Sono molto soddisfatto di come è iniziato questo servizio – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Luigi Bonetti – che ci consente un contatto diretto con i residenti delle frazioni ed una maggiore attenzione sulle loro problematiche, piccole o grandi che siano. Soprattutto abbiamo avuto un’ottima risposta, a dimostrazione che in questo modo i frazionisti non si sentono più abbandonati dall’Amministrazione comunale”

Il calendario del Vigile di frazione tutti i martedì lo porterà poi a Rivalta Scrivia davanti alla sede della Pro loco, , dalle 8.30 alle 10.30 e poi davanti alla chiesa di Bettole di Tortona dalle 11 alle 13. Il giovedì l’appuntamento è a Torre Garofoli, dalle 8.30 alle 10.30, davanti alla chiesa e a Passalacqua, 14 alle 16, davanti alla chiesa. Il Vigili di frazione il venerdì sarà invece a Vho, dalle 14 alle 16, in piazza Corte del Castello.

(Immagine di repertorio)