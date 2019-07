NOVI LIGURE – Da questo lunedì 1° luglio saranno attivi sul territorio del Comune di Novi Ligure i nuovi orari e le nuove modalità per lo spazzamento delle strade. Sempre dall’inizio di questa settimana riprenderanno anche i servizi di assistenza degli agenti della Polizia municipale, che seguiranno le macchine operatrici per far rispettare i divieti di sosta. Il Comune di Novi Ligure invita quindi gli automobilisti a osservare gli orari indicati anche nella segnaletica.

Cliccate sull’ALLEGATO per il dettaglio degli orari, pubblicato anche sul sito del Comune di Novi Ligure .

(Immagine di repertorio)