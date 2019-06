PIEMONTE – Il 27 giugno 2019 è stato il giorno più caldo in assoluto degli ultimi 62 anni in Piemonte. Le temperature toccate giovedì hanno superato anche quelle registrate l’11 agosto del 2003.

In media, le massime in regione hanno toccato i 33.3° contro i 32.2° dell’11 agosto di 16 anni fa. Il caldo e l’afa hanno leggermente allentato la loro morsa nella giornata di questo venerdì grazie a un afflusso di aria meno calda da est. Le temperature, come precisato da Arpa Piemonte, rimarranno comunque sopra la norma almeno fino a metà della prossima settimana.