PROVINCIA DI ALESSANDRIA – È stata denominata Ative Shield l’operazione che tra il 26 e 27 giugno 2019 ha portato massicci controlli da parte della Polizia Ferroviaria su treni e nelle stazioni di tutto il Piemonte. I controlli sono stati fatti anche in collaborazione con unità cinofile antidroga e antisabotaggio. Complessivamente nell’arco di 24 ore sono state controllate 36 stazioni e scortati 37 treni. Sono stati invece 221 i treni controllati al transito e 586 le persone identificate in totale di cui 176 stranieri.

Nell’alessandrino, come concordato nel Tavolo tecnico settimanale del Questore, la Sezione di Alessandria e il Posto Polfer di Novi Ligure hanno operato nel capoluogo a Tortona, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, e Novi Ligure. La polizia ha lavorato soprattutto negli orari serali senza rilevare problemi. Il complesso dell’operazione è stato gestito dalla Sala Operativa Compartimentale, in costante collegamento con tutte le articolazioni territoriali, che ha anche curato gli interventi di competenza in stretto raccordo con RFI, a seguito dell’avaria di un treno merci, nella galleria del Frejus, per cui la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa ed il TGV Parigi – Milano fatto attestare in sicurezza a Modane, sino al ripristino della viabilità.