ALESSANDRIA – Lavoro extra per i sanitari del 118 in questa domenica 30 giugno. L’ondata di caldo record che sta interessando anche la provincia di Alessandria ha fatto registrare un aumento delle chiamate alla Centrale Operativa, che gestisce anche la provincia di Asti, pari al 13-14%. Dalla mezzanotte alle 18.30 di questa domenica gli operatori hanno gestito 216 chiamate di cui 180 hanno richiesto l’intervento sul posto delle ambulanze. Non tutte le telefonate erano comunque riconducibili a malori o problematiche causate dal caldo, nonostante l’aumento resti comunque significativo.