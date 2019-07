VALENZA – L’agenzia formativa For.Al “Vincenzo Melchiorre” di Valenza annuncia che sono stati approvati, e attualmente sono in attesa di finanziamento da parte della Regione Piemonte, due corsi per disoccupati, della durata rispettivamente di 500 ore e di 1.200 ore, completamente gratuiti. Si tratta del corso per “Addetto all’incastonatura di gemme preziose” e del corso per “Tecnico specializzato di progettazione orafa“.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito oppure la segreteria al numero 0131 952743.