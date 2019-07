ALESSANDRIA – In queste settimane, il disastro nucleare nella, oggi. Il peggiore di tutti i tempi insieme a quello di Fukushima. Un incidente che solo dopo diverso tempo svelò tutta la tragicità di quel dramma con conseguenze anche a migliaia di chilometri di distanza. Unaperché laprodusse conseguenze, tra le molte zone geografiche, anche nel Nord Italia. In provincia di Alessandria fu notevole, ancora una volta, il lavoro dei. Due volte a settimana infatti, ha raccontato, all’epoca funzionario per il Corpo dei pompieri, vennero presi costantemente dei campioni per essere analizzati: “un’operazione che abbiamo condotto per sei mesi“. Il lavoro dei Vigili del Fuoco fu quindi importante per l’incolumità pubblica e continua ancora oggi. In Italia infatti c’è una rete di controllo attorno ai capoluoghi di provincia che “nelle stazioni dei Carabinieri e nelle caserme dei Vigili del Fuoco misura la radioattività di base e naturalmente le eventuali variazioni“.