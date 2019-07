NOVI LIGURE – La Pro Loco domenica farà diventare Novi Ligure medioevale. Dalle 10 alle 22 infatti il Parco del Castello sarà frequentato da cavalieri, animato da botteghe d’epoca e duelli infuocati. I visitatori potranno salire sulla torre e visitare i sotterranei. Durante la giornata sarà poi possibile gustare pasti medioevali con prodotti della campagna, verdure e frutta di stagione, salamini e pane di una volta.

Spade, lance con duelli, tiro con l’arco o una speciale catapulta accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo coordinato dalla Compagnia dei Fratelli d’armi. Nei giochi d’epoca saranno coinvolti tutti, a partire dai grandi per arrivare ai ragazzi e ai bambini. Per info e prenotazioni 331.9989898, [email protected]