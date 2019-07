COSTIGLIOLE D’ASTI – L’imponente Castello di Costigliole è stato il luogo scelto per la presentazione ufficiale del festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO, che sono Patrimonio dell’Umanità. Non a caso c’è una stretta relazione tra il festival e il progetto costigliolese di valorizzazione del Castello per la Compagnia di San Paolo. Così ha sottolineato il sindaco Enrico Cavallero, che ha partecipato alla conferenza con il vicepresidente della regione Fabio Carosso (già sindaco di Coazzolo) e i sindaci di Castagnole Lanze, Carlo Mancuso, di Montegrosso d’Asti, Marco Curto e l’assessore di Coazzolo, Silvano Stella. Con loro il presidente della Fondazione CRAsti Mario Sacco e il presidente del consorzio dell’Asti, Romano Dogliotti.

L’iniziativa (alla diciottesima edizione) è promossa dalla Comunità delle colline tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione C.R.T., sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

“Paesaggi e oltre” verrà realizzato dal 13 luglio al 20 agosto con dieci appuntamenti nel territorio dei Comuni di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti. La direzione artistica, organizzativa e tecnica è del Teatro degli Acerbi.

Anche questa estate viene rinnovato l’invito “ad avere nuovi occhi” e percorrere un nuovo, appassionante ed unico viaggio alla scoperta di questo sorprendente territorio: artistico, paesaggistico e storico. Come in tutti i viaggi ci saranno novità per gli occhi, con spettacoli nuovi e provenienti da ogni dove, sempre ambientati in angoli di rara bellezza, e anche per il palato, con le degustazioni dei vini del territorio. Spicca nel cartellone di quest’anno la presenza di spettacoli internazionali e anteprime assolute nelle varie tappe.

Per la prima volta al festival e a Costigliole d’Asti la compagnia spagnola Los Galindos presenterà lo spettacolo “Petites Bestieses” (26 luglio, in vari orari) in una yurta da cento posti montata nel parco del Castello. Un piccolo circo costruito con legno e stoffa, uno scrigno intimo e poetico dove assaporare la sua magia tra incanto e meraviglia.

Il 2 agosto a Castagnole delle Lanze, per la prima volta nell’astigiano, il reading-spettacolo “Preludi all’amore” con in scena il narratore e autore Luigi D’Elia (recente vincitore del Premio Eolo) e i Bevano Est, una eclettica formazione di strumenti acustici.

Il 9 agosto a Montegrosso d’Asti un grande spettacolo internazionale di piazza: “Pentesilea” del Teatro dei Venti in uno scontro tra trampoli, tamburi e…amore.

Il 17 agosto a Coazzolo nel nuovo anfiteatro “Promessi! ovvero I Promessi Sposi in scena” con Teatro Invito, una grande narrazione popolare.

Completeranno il cartellone appuntamenti con attori e musicisti in inediti omaggi ai luoghi. Tra i primi: l’apertura del festival sabato 13 luglio nella frazione panoramica Loreto di Costigliole d’Asti con “Gino Bartali, eroe silenzioso”, un grande omaggio al ciclismo eroico degli anni ’30, con Luna e Gnac Teatro.

Ed invece venerdì 19 luglio nella frazione Boglietto di Costigliole d’Asti, il debutto della nuova creazione del Teatro degli Acerbi: uno spettacolo itinerante a gruppi di poesia e musica tra le lapidi di un cimitero di campagna dal titolo “Dormono…sulle colline”, da un’idea di Pietro Giovannini. Un’occasione insolita per poter scoprire luoghi suggestivi e panoramici delle nostre colline, ove poter godere di bellezza e quiete, sulle orme dei nostri antenati.

Ci saranno inoltre “pillole di paesaggio” condotte da paesaggisti dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (che patrocina l’iniziativa), degustazioni e racconto dei vini del territorio.

Gli spettatori che percorreranno le varie tappe del viaggio nel festival potranno avere il “passaporto paesaggieoltre” in cui collezionare un timbro di “visto” per ogni evento ed inoltre potranno “raccontarlo” sui social. In questi giorni verranno premiati gli spettatori del festival 2018, con biglietti e la possibilItà ad assistere ad anteprime.

L’ingresso è a euro 10,00 (euro 8 ridotto), gratuito per i sei appuntamenti per il territorio.

Info: 339/2532921

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fb teatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.