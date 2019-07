PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Monferrato diventa trait d’union tra Lomellina e Liguria. È in via di formalizzazione il protocollo d’intesa per creare un distretto turistico all’interno del triangolo industriale Milano – Torino – Genova/Savona.

Per Alexala, agenzia di accoglienza e promozione turistica della provincia di Alessandria e uno degli enti promotori di questa iniziativa, due saranno le direttrici lungo cui muoversi. Da un lato verranno consolidate le iniziative promozionali e commerciali già in atto con la Lomellina, come Riso e Rose in Monferrato, Terre d’acqua e di Canali o i percorsi bike “oltre il confine”, legati in particolare al tema delle risaie. Dall’altro Alexala estenderà il raggio di azione sulla Liguria per costruire nuovi percorsi turistici lungo la strada del gusto e dell’enogastronomia, dell’arte, natura e sport.

Per il presidente di Alexala, Pierluigi Prati, l’accordo in via di definizione “è una delle nuove e moderne strade per la gestione e lo sviluppo turistico della nostra provincia”. “Del resto, il territorio non cambia, è lì da sempre, ciò che cambia è il modo di viverlo, di proporlo, di valorizzarlo, di rivitalizzarlo, il più possibile su criteri di sostenibilità, mai come in questo momento, anno del turismo slow”.

Tra gli attori del progetto turistico di area anche Sistema Monferrato – consorzio degli operatori turistici di Asti e del Monferrato. Tre saranno gli “asset” principali: “formazione, comunicazione e commercializzazione” ha spiegato Andrea Cerrato, Presidente di Sistema Monferrato. “Andremo a replicare un modello che sta avendo successo tra i nostri operatori e che permetterà di dare un’identità precisa al Monferrato Autentico e allo stesso tempo farlo diventare un’area non solo più di passaggio, ma di sosta e di vacanza, per chi arriva da Milano o dalla Provenza/Costa Azzurra”.

Alexala e Sistema Monferrato, insieme a GAL Risorsa Lomellina e Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, sfrutteranno i prossimi mesi del 2019 per la definizione delle proposte turistiche e dal 2020 si concentreranno sulla commercializzazione in Italia e all’estero. Per il Presidente di GAL Risorsa Lomellina, Stefano Leva, l’interesse per la valenza turistica della Lomellina da parte di un operatore professionale affermato “è il coronamento di un lavoro iniziato quasi dieci anni fa, con l’aggregazione delle strutture ricettive sotto il marchio ombrello Lomellina Terra del Cuore”.

A breve verranno incluse nel progetto anche le realtà della riviera ligure. È già in fase avanzata la collaborazione con la Città di Alassio, capofila per la Liguria, e presto si terrà un incontro con l’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona. “La Riviera e la Città di Alassio – ha sottolineato Angelo Galtieri, Vice sindaco di Alassio – hanno un obiettivo ben preciso, ridefinire la propria immagine come località di charme e alla moda sia sul mercato italiano che quello internazionale. Lavorare sulla destagionalizzazione del turismo è una priorità ed ecco che stringere alleanze con territori come Monferrato&Langhe diventa strategico per noi e per tutta la Liguria. Il turismo sportivo, in particolare il cicloturismo sono un prodotto che ben si presta a sperimentare questa nuova collaborazione. Guardare da una parte alla Francia e dall’altra a Milano e all’enogastromia del Monferrato è e sarà una scelta vincente”.