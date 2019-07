NOVI LIGURE – Alberto Cirio tornerà ancora a Novi Ligure per discutere del Terzo Valico, probabilmente con la sua giunta. Lo farà perché vuole capire se effettivamente ci sono state ricadute positive per il territorio, come concordato. Lo ha detto in conclusione della seduta aperta della giunta regionale di venerdì mattina nel Museo dei Campionissimi. Cirio ha ricordato l’esistenza di “un accordo che prevede un obbligo a carico delle aziende coinvolte: assumere persone del territorio“. La Regione vuole capire se quel contratto sia stato rispettato anche perché, ha aggiunto il Governatore, “in Liguria questo è avvenuto con risultati importanti e in Piemonte i segnali che ho non sono stati così significativi“.

“Se non saranno rispettati quegli accordi la Regione, con la schiena dritta, li farà rispettare“.