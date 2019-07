ALESSANDRIA – Inizieranno oggi, mercoledì 10 luglio, i lavori ai semafori in piazza Matteotti, angolo via Pontida, ad Alessandria. I segnalatori luminosi da alcuni giorni non funzionano più regolarmente causando disagi al traffico.

Oggi, ha comunicato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini, i tecnici cominceranno l’intervento per ripristinare il regolare funzionamento.