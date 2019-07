SERRAVALLE SCRIVIA – Approfittare del grande potenziale dei saldi e del Serravalle Designer Outlet per mostrare un territorio sconosciuto alla maggior parte delle persone. Con questo intento #thinkserravalle, il progetto collettivo per la promozione turistica dell’Alto Monferrato, ha organizzato una serie di esperienze in grado di valorizzare le bellezze della provincia. Grazie alla rete di convenzioni attivata sul territorio chi arriva per fare shopping a Serravalle potrà scegliere tra Natura&sport con percorsi di bike e trekking e ben 3 green per i golfisti, Food&wine con visita alle cantine dei produttori del Gavi, ricerca di tartufi con veri trifolai e cooking class per cimentarsi nella tipica cucina di questo angolo di Piemonte (farinata, ravioli, corzetti, baci di dama e tanto altro). Ma c’è spazio anche per Arte&cultura con l’Area Archeologica di Libarna e gli spettacoli qui proposti e le visite ai castelli e alle fortezze che costellano le colline, in primis il Forte di Gavi. Per terminare con Design&moda grazie alla shopping experience tra i Brand più ricercati al Serravalle Designer Outlet e infine il Countrylife &romanticismo nelle sontuose ville e tenute dei dintorni per un totale relax.

I protagonisti di #thinkserravalle sono i motori economici e culturali della zona: il Serravalle Designer Outlet – il primo Outlet aperto in Italia e attualmente il più grande d’Europa -, il Consorzio Tutela del Gavi – il grande bianco piemontese da uve Cortese – l’Area Archeologica di Libarna – città romana nata nel II secolo a.C. sulla via Postumia e oggi attivo polo culturale attraverso Libarna Arteventi – e il Consorzio Terre di Fausto Coppi – patrocinato dalla Regione Piemonte e collettore dell’offerta turistica professionale del territorio – il cui nome è a memoria delle glorie del ciclismo Coppi e Girardengo a cui queste terre hanno dato i natali.

Tutte queste realtà, insieme, hanno creato un vero e proprio servizio di consulenza turistica per costruire itinerari su misura mixando le diverse esperienze.

Per partecipare alle esperienze potete scrivere a [email protected] e andare sul sito di thinkserravalle costantemente aggiornato con la selezione delle migliori strutture ricettive, sportive, vitivinicole, culturali chiamate a essere parte di questo progetto.