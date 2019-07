ALESSANDRIA – Anche questa domenica, 14 luglio, tantissimi appuntamenti in provincia di Alessandria tra moto, piatti succulenti, musica, ma anche gare pazze.

Ad Alessandria non perdete l’ultima giornata del Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri. Il tradizionale corteo, nella mattina di domenica, prenderà il via da Castellazzo Bormida per raggiungere Alessandria. Alla rotonda in fondo al cavalcavia di viale Brigata Ravenna, svolterà a destra per proseguire lungo un percorso ben segnalato e protetto da transenne e finirà per concludersi in piazza Garibaldi, dove transiterà di fronte al palco delle autorità.

Nell’area verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto (Castelletto Monferrato) in via Quargnento, alle 19.30 si svolgerà la festa “Giardinetto in festa”. Grazie alla Pro Loco di Giardinetto tutte le sere potrete cenare con gustosi agnolotti, una buonissima grigliata di carne e molto altro. Sempre questa domenica, dopo cena, Valentina Valenti vi stupirà con la sua fantastica voce.

A Fubine continua il secondo fine settimana della 19a Festa della Lega Nord Piemont. Dalle 19,30, si potrà scegliere tra le gustose specialità preparate e servite nell’area ristorante. Dopo cena, poi, si balla sulla pista in legno, con l’orchestra la Bersagliera. Per i bambini, poi, divertimento assicurato nell’area dei gonfiabili, a ingresso gratuito. Saranno presenti alla festa gli onorevoli Pettazzi, Molinari e Boldi. Domenica 14 luglio, dalle 20.30, interverrà anche il deputato e segretario della Lega Giovani Andrea Crippa.

A Valenza si conclude il secondo fine settimana della 4° Festa Avisina. Tutte le sere, dalle 19.30, nell’area ristorante allestita Autostazione Leon d’Oro, si potrà gustare l’ormai affermato fritto misto di pesce e le new entry: bollito misto e trippa con fagioli. Dopo la cena di domenica musica con il tributo ai più grandi successi di Zucchero con i “Fly Blue’s”.

A Valmadonna ultima serata di “A Valmadonna fai baldoria”, organizzato dall’associazione Valmadonna insieme. Dalle 19.30 avrete la possibilità di cenare con grigliata di mare, di carne e tanto altro, il tutto accompagnato dai migliori vini del territorio. Alle 21 serata di musica liscio e balli di gruppo con l’orchestra Matteo Tarantino.

La Pro Loco di Castagnole ha organizzato “La Fricia alla moda di Castagnole”, una festa con un menù ricchissimo di antipasti, primi, un goloso fritto misto alla piemontese e dolci. Troverete aperto anche il servizio bar per rinfrescarvi con acqua, birra, vino e cocktails. Dopo cena, la scuola di danza Salsabor vi farà scatenare sulla pista da ballo.

Tra gli eventi gastronomici anche l’ultima serata della Sagra della focaccia al formaggio a Belforte, della Sagra degli agnolotti e dei pe’ a Solero e della sagra al castello di Trisobbio.

Chi vuole passare una domenica piuttosto animata può invece scegliere due posti. A Casale infatti si tiene la folle e divertente gara “Galleggia, non galleggia“ con barche improvvisate chiamate a resistere alle acque del fiume. All’Imbarcadero, nel Po, chi vorrà potrà costruire la propria barca in cartone e scotch e affrontare un percorso di 800 metri nel fiume. Gli organizzatori forniranno tutto il materiale. Si può scegliere se essere i protagonisti dell’evento oppure normali ma spietati spettatori, pronti a giudicare le improbabili imbarcazioni. L’evento durerà tutta la giornata. A Bassignana si rimane invece con i piedi per terra con la Crazy Race, dalle 14. In piazza della Vittoria sfida di veicoli con movimentazione a spinta. I corridori dovranno affrontare un percorso con insidie e prove pratiche. Per la vittoria finale varrà anche l’abbigliamento dell’equipaggio.

Per chi ama gli spettacoli teatrali e cinematografici, ad Alessandria continua la rassegna dei film “Cinema sotto le stelle” a Palazzo Cuttica. Il film di questa sera è Dumbo. Al chiostro del convento dei Frati Cappucini si terrà la seconda serata dello spettacolo “Come vi piace”, dove potrete assistere al terzo capitolo della trilogia Skakespeare sotto le stelle. A Castelletto Merli continua il festival “Castelletto Merli palcoscenico”.

Le sere estive sono anche il momento migliore per assistere ai grandi concerti. Ad Arena Derthona infatti arrivano gli Snarky Puppy, una band suggestiva che ha vinto un Grammy nel 2017 nella sezione Best Contemporary Instrumental album con Culcha Vulcha. Si chiude poi quest’oggi a cascina Bellaria, a Sezzadio, il Graceland Fest, festival di musica con dj set, yoga, sport.

Per scoprire però tutti gli eventi che saranno in programma questa domenica andate a vedere nella sezione “eventi” del nostro sito.