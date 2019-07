ALESSANDRIA – Tutto si è svolto in pochissimo tempo ma chi si trovava all’interno dell’ufficio postale di via Verona, ad Alessandria, ha vissuto secondi di paura. Intorno alle 13.30 di questo giovedì un uomo, a volto coperto, è entrato in azione e ha portato via il denaro, per poi scappare a piedi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Immediato l’intervento della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia di Alessandria. Il bottino si aggirerebbe intorno a qualche centinaia di euro e, dalle prime ricostruzioni, non è da escludere che la persona fosse armata: ancora da appurare se quella che aveva in pugno l’uomo era un’arma vera o finta.

La Polizia di Alessandria è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità del rapinatore.

Foto di repertorio