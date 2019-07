ALESSANDRIA – È scattato giovedì il progetto “Alessandria Città Normale”. Un gruppo di circa dieci richiedenti asilo africani, provenienti da Nigeria, Mali e Tunisia si è messo al lavoro in piazza della Libertà, pulendo, potando e bagnando le fioriere nel parcheggio. In città ce ne sono quasi 400 e l’obiettivo è sistemare tutte. I ragazzi lavoreranno, su base volontaria, dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.

A seguirli e a immortalare i primi momenti, ieri pomeriggio, erano presenti anche gli assessori Cinzia Lumiera e Silvia Straneo.

Nei mesi scorsi i migranti hanno seguito un corso di formazione di 50 ore, curato dal consigliere della Lega Gianni Ravazzi e da Angelo Ranzenigo, responsabile del Giardino Botanico.

“È stato lo stesso sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco a chiedermi di organizzare questo progetto” ha sottolineato l’esponente leghista “il nostro è un lavoro di squadra, in collaborazione con gli assessori Ciccaglioni e Barosini che hanno le deleghe alle politiche sociali e alla cura del verde”.

A supportare i migranti ci sono anche dei giovani italiani, anche loro volontari dell’associazione Natura e Ragazzi. “Questi ragazzi richiedenti asilo, segnalati dalle associazioni Social Domus e Consorzio Abc, meritano solo elogi” ha sottolineato Ravazzi “sono persone brave e serie. Auspico che in futuro si possano ricavare delle borse lavoro per dar loro un riconoscimento tangibile rispetto a quanto stanno facendo”.

Una volta finito di sistemare le fioriere in piazza della Libertà si passerà a quelle di via Vescovado, per poi proseguire.

“Abbiamo preferito prima iniziare il progetto e consolidarlo, poi lo annunceremo pubblicamente. Auspico che anche i commercianti del centro ci diano una mano, magari concedendoci l’accesso all’acqua per poter bagnare i fiori.

“Alessandria Città Normale” prevede anche altre iniziative: il lavoro dei detenuti del Carcere Cantiello e Gaeta per riqualificare e pulire piazza Don Soria, in collaborazione con Social Wood, oltre al coinvolgimento, prossimamente, di circa dieci persone che stanno scontando pene alternative al carcere che collaboreranno con gli addetti ai cimiteri alessandrini e a supporto delle operazioni di sfalcio e, infine, di altri detenuti dell’Istituto Penitenziario San Michele, anche loro al lavoro per il verde urbano.