ALESSANDRIA/CASTELLAZZO BORMIDA – È durata oltre un’ora la sfilata dei colorati centauri che domenica 14 luglio hanno fatto rombare le loro moto tra Castellazzo Bormida e Alessandria. Secondo gli organizzatori, circa 9 mila motociclisti domenica hanno sfilato dal Santuario della B.V. della Creta di Castellazzo fino in piazza Garibaldi ad Alessandria.

La 74° edizione del Motoraduno Internazionale “Madonnina dei Centauri” ha fatto registrare numero importanti anche per gli iscritti: 1300, il 30% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Nutrite anche le delegazioni straniere, con in testa la Norvegia, che ha conquistato il primo posto nella classifica dei Moto Club con il M.C. Moss e dei singoli, seguita da Danimarca e Olanda.

Tra le sezioni estere MCMCI al primo posto si è classificato il Belgio, seguito da Svizzera, Francia e Spagna. Nella classifica dei Moto Club della Regione Piemonte si è classificato al primo posto il Moto Club Alba con 73 presenze, seguito da ‘Smorbi grup’ con 40 e ‘Colli di Crea’ con 34.

Nella classifica dei Moto Club primo il Moto Club Saladra (Basilicata), secondo Vigili del Fuoco (Trentino), terzi ‘i Guerrieri’ (Abruzzo), mentre il premio folklore è stato assegnato al Vespa Club Alessandria, che ha scelto di interpretare il celebre film ‘Grease’.

Nelle due cerimonie di sabato ad Alessandria (presso il cortile di Palazzo Ghilini) ed a Castellazzo (sul piazzale del Santuario) è stato ricordato Gigi Bussetti, storico presidente Internazionale e Nazionale del Moto Club Madonnina dei Centauri, scomparso a novembre dello scorso anno,

Successo oltre ogni aspettativa per le serate di venerdì e sabato ad Alessandria e per la ‘Mezzanotte bianca’ di sabato sera a Castellazzo, mentre ha ottenuto anche un ottimo riscontro la presenza del gazebo della ‘Fondazione Marco Simoncelli’.