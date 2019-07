TORTONA – “Io non ti abbandono”. Anche questa estate Tortona ha impresso su manifesti e volantini l’impegno contro l’abbandono degli animali, “un atto immorale e crudele” che la legge punisce severamente sia con un’ammenda in denaro, sia penalmente.

La campagna di sensibilizzazione del Servizio Tutela Animali del Comune, con il contributo del tavolo delle associazioni del volontariato animalista, non si limita ai manifesti e ai volantini caratterizzati dall’hashtag #ionontiabbandono.

Per contrastare l’abbandono che, come noto, purtroppo aumenta durante le vacanze estive, il Comune e le associazioni tortonesi organizzeranno anche incontri con i cittadini, anche per ricordare di allertare il numero unico di emergenza 112 per segnalare eventuali avvistamenti di animali smarriti o lasciati soli.