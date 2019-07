ALESSANDRIA – Gli ascoltatori di Radio Gold la conoscono molto bene, da sabato anche quelli liguri avranno modo di apprezzare la sua voce “sorridente”. Dal 20 luglio, infatti, la alessandrina Erica Gigli inizierà a collaborare con Radio Babboleo, l’emittente numero 1 in Liguria. Erica si occuperà di eventi e aneddoti del territorio e andrà in onda ogni sabato.

“Tre anni fa ho mosso i primi passi a Radio Gold ed è proprio grazie a voi che ho scoperto la mia grande voglia di fare radio” ha raccontato Erica ai nostri microfoni “poi è arrivata la partecipazione, decisamente insperata, al reality Rds Academy, al termine del quale mi sono data da fare, mandando in giro il mio curriculum e la demo“.

E alla fine la passione e la tenacia della artista alessandrina sono state premiate. “Avevo voglia di continuare a fare esperienze, come quando mangi un dolce e non vuoi smettere, ed è arrivata la chiamata di Radio Babboleo. All’inizio ero un po’ spaventata nel rapportarmi con un territorio che non è il mio. Poi però mi hanno messo a mio agio e mi sono tranquillizzata. Sono veramente molto emozionata. Inizierò il 20 luglio, dalle 16 alle 19. Chi non è in Liguria potrà ascoltarmi sul sito di Babboleo“.

“Oggi la radio rappresenta la mia quotidianità, una informazione continua, un modo per tenere compagnia, insomma, la mia vita“.

Da tutta la redazione di Radio Gold un immenso in bocca al lupo a Erica per questa nuova avventura.

Ascolta l’intervista a Erica Gigli