ACQUI TERME – Nell’ambito di un servizio di controllo mirato i Carabinieri di Acqui Terme hanno arrestato per detenzione stupefacenti ai fini di spaccio Nunzio Panariello, un 53enne pluripregiudicato.

Fermato sabato scorso per un controllo stradale, l’uomo è apparso subito nervoso e questo ha insospettito i militari.

Nella successiva perquisizioni, prima personale e poi anche nella sua abitazione, Panariello è stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di eroina, circa 11 grammi di hashish e 1,4 di cocaina, oltre a 635 euro in contanti, una somma ritenuta provento di spaccio, materiale per il confezionamento e sei cellulari.

Ora il 53enne si trova nella Casa Circondariale di Alessandria.