PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo questa caldissima settimana è ora di svagarsi un po’ e noi di Radio Gold vi aiuteremo a decidere cosa fare oggi consigliandovi i migliori appuntamenti del nostro territorio.

Ad inizio mattinata ecco la Festa Patronale di Gavi in cui sono presenti tra le vie del centro storico mercatini dell’artigianato, una fiera di merci varie e musica dal vivo per tutto il giorno a partire dalle 9.

Alle 9 potete invece andare alla Fiera di Sant’Anna che inizierà alle 9 nelle vie del centro di Sale, in cui sono presenti stand d’agricoltura, alimentare e non alimentare, prodotti tipici e un mercatino a km0.

Concludiamo la mattina a Varzi con la Festa Medievale: alle 10 c’è la visita guidata alla Torre Malaspina ed al Centro Storico, per poi goderci i cortei e le manifestazioni che dureranno fino allo spettacolo conclusivo delle 21:45, con possibilità di pranzare e cenare alla fiera.

Alla Saoms di Costa d’Ovada troverete la Festa del bosco di Santa Lucia. Dalle 12, nella sede della Saoms viene servita a tavola dell’ottima polenta cotta nel paiolo di rame, salamini e patatine.

Se preferite qualcosa di più esotico potete andare alle 12:30 alla Sagra dell’Oriente di Ciglione in cui sarà servito un menù tipico thailandese detto”Sawadee”

Finito il pranzo, adesso che siete sazi, potete andare alla Caccia al Tesoro, seguita da “l’Aperi-Tuffo” (10 euro adulti e 5 euro bambini) ed elezione di Miss Borgo Tuffo. L’evento è organizzato dal borgo Tuffo di Cocconato, nella serie di feste che animeranno il paese fino allo storico Palio degli Asini che si terrà a Settembre

A Francavilla Bisio la Sagra del Raviolo offre la gustosa specialità in 3 modi: al vino, al sugo, a culo nudo; e oltre ai ravioli il vasto menù include molte specialità piemontesi. E dopocena la musica dal vivo offerta dall’orchestra Ricky Show

C’è anche la Festa dell’Agnolotto a San Giuliano Nuovo offerta dal Circolo Arci Paolo Rossi. Potrete degustare, oltre alle classiche specialità, la grande novità di quest’anno: i ravioli del plin. Un evento perfetto per grandi e piccini.

Anche a San Giorgio è Festa Patronale al centro sportivo, dove si possono assaggiare le specialità gastronomiche della Pro Loco, unite alla bellissima atmosfera creata dall’esibizione dal vivo dell’orchestra Luigi Gallia.

A Gavazzana ultima sera della Sagra del Pesce e del Cortese, rassegna culinaria che ogni anno attira migliaia di persone, offre oltre al piatto forte, il fritto misto, una vasta scelta di gustosi piatti, da gustare nella meravigliosa cornice del belvedere San Martino, che vanta uno dei panorami più mozzafiato del Piemonte

Se siete in cerca di buon cibo e tanta musica fanno al caso vostro la Serata Gastronomica a Bistagno e la Festa di San Giacomo a Pontestura , che ospita il duo Marco&Stefano. In caso di pioggia non abbiate timore: la Pro Loco è fornita di tensostrutture che vi proteggeranno dall’acqua.

Alla imperdibile Festa di San Giacomo a Giarole invece troverete molti menù differenti, tra cui uno per i bambini, deliziosi arrosticini, il mojito di Pino di San Germano e la tradizionale pasta e fagioli.

Chiudiamo il capitolo feste patronali consigliandovi la Festa della Madonna della Neve organizzata dalla Pro Loco di Madonnina, in cui avrete la possibilità di gustare squisiti piatti della tradizione monferrina concerti ed esibizioni di artisti locali.

Infine, per svagarvi dopo una deliziosa cena, vi segnaliamo il concerto degli Yo Yo Mundi a Ricaldone. L’evento è dedicato alla canzone d’autore e omaggia Luigi Tenco.

