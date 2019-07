Incendio a Casalbagliano, a fuoco l’area vicino al Castello

ALESSANDRIA – È durato circa due ore l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria a Casalbagliano. Intorno alle 18, infatti, è divampato un incendio intorno al Castello del sobborgo alessandrino. A segnalarlo alla nostra redazione il Comitato Casalbagliano.

“Le fiamme hanno lambito l’area del parco giochi vicino” ha raccontato a Radio Gold Marco Piacenza, membro del Comitato “tante persone sono scese in strada preoccupate. Da parte nostra non possiamo che raccontare tutto questo con disappunto. Da tempo stiamo infatti chiedendo la pulizia e la messa in sicurezza di quell’area. Ora, a mio avviso, occorrerebbe anche verificare la tenuta della struttura”.

Foto del Comitato Casalbagliano, che ringraziamo.