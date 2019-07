ALESSANDRIA – Il maltempo ha fatto saltare due appuntamenti molto attesi nell’Alessandrino. Il primo si sarebbe dovuto tenere in Cittadella ad Alessandria a partire dalle 21.30. Ma Lirica sotto le stelle, atto conclusivo della prima edizione del Music & Ballet Festival, è stato rinviato a data da destinarsi. All’evento musicale avrebbero dovuto partecipare il soprano Linda Campanella, il basso Matteo Peirone, e i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria.

A doversi arrendere alla pioggia anche Angelo Branduardi. Il concerto del cantautore milanese per la kermesse L’Isola in collina, previsto per la serata di sabato 27 luglio sul piazzale della cantina Tre Secoli di Ricaldone, è stato rinviato. Gli organizzatori hanno comunque fatto sapere che la serata è stata spostata a data da destinarsi anche in base agli impegni pregressi presi dall’artista.