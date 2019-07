ALESSANDRIA – Un’opera “unica”, un “monumento di luce” rende omaggio a Umberto Eco e al suo pensiero “elettrico e vibrante”, capace di illuminare le menti. Così il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi ha descritto l’opera di Marco Lodola che ora illumina la Biblioteca Civica di Alessandria, in piazza Vittorio Veneto. La scultura in plexiglass ispirata al celebre scrittore alessandrino è stata concessa al Comune in comodato d’uso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La diretta video dell’inaugurazione e dell’accensione di mercoledì sera.