RIVALTA BORMIDA – Tragedia domenica sera a Rivalta Bormida, in regione Roncaglie. Poco dopo le 21.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme ai Carabinieri di Acqui Terme e Rivalta Bormida per il cedimento di una porzione di una villetta. L’incidente ha causato la morte di una persona di 85 anni, Stefano Pesce, in bagno al momento del crollo.

A dare l’allarme è stata la moglie della vittima, in stato di choc. La donna è scampata al dramma perché si trovava nella porzione dell’edificio non coinvolta dal cedimento. Sul posto sono arrivati rapidamente i Carabinieri e i pompieri che hanno scavato per venti minuti con le mani per raggiungere il corpo dell’anziano travolto dalle macerie.

Ancora da chiarire le cause del crollo.