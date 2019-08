ALESSANDRIA – Mentre la città è in buona parte in ferie o vive con maggiore rilassatezza il periodo estivo c’è chi in queste settimane sta pianificando ogni dettaglio di uno degli eventi più caratteristici di Alessandria, il Capodanno Alessandrino. Il 31 agosto i locali del capoluogo ospiteranno i cittadini fino a tardi per salutare la fine delle ferie e l’inizio delle attività lavorative e, sebbene il programma ufficiale non sia stato ancora comunicato, uno degli eventi più esplosivi della serata è già pronto per essere messo a calendario. In piazza della Libertà, il 31 agosto, preparatevi a una festa travolgente grazie allo spettacolo congiunto della Shary Band e degli Explosion.

“Quest’anno – ha spiegato Simone Ceccato – per la prima volta ci sarà una collaborazione tra il Caffé Teatro e il Caffé Signorelli. Insieme abbiamo deciso di collaborare per dare vita a un grande concerto. Monteremo un grande palco che guarderà via Guasco: per un’ora e mezza suonerà la Shary Band e per un’altra ora e mezza suoneranno gli Explosion”. I due imprenditori, Ceccato e Rovida, hanno sottolineato la “bella sinergia imprenditoriale e la inedita collaborazione delle due band che hanno deciso di condividere lo stesso palco”.

La collaborazione tra i due caffè rappresenta la sintesi dello spirito del Capodanno Alessandrino ideato da Monica Moccagatta, un modo per far festa, animare la città e creare sinergie che si spera possano essere ripetute nel tempo: “È bello lavorare insieme, aiutarci anche in altri momenti per creare positive iniziative in città. Così come abbiamo organizzato questo evento in tre quarti d’ora, molte altre cose si possono fare mettendosi al tavolo con qualche ora in più”.