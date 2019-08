ALESSANDRIA – Un cittadino ha segnalato il curioso caso del topolino morto in via Ferraris ad Alessandria. Lo ha fatto stupito non tanto per la presenza dell’animale quanto piuttosto per il giro di telefonate prima di riuscire a capir chi debba attivarsi per rimuoverlo. “Ho chiamato i vigili che mi hanno detto di chiamare Amag Ambiente che a sua volta mi spiega come la rimozione di questo tipo di carcasse spetti ad altri come il servizio veterinario o chi possa maneggiare questi animali. Allora richiamo i vigili per informarli di questa situazione e per capire se qualcuno possa intervenire e mi informano che cercheranno qualcuno che possa procedere. L’animale è ancora qui e tutti passano“.

La Polizia Municipale di Alessandria ha fatto sapere di essersi attivata per risolvere il problema e trovare la figura deputata allo smaltimento della carcassa senza riuscire ancora a identificarla.