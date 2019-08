COSTIGLIOLE D’ASTI – La settimana di Ferragosto di Paesaggi e oltre, la rassegna di teatro e musica nelle terre dell’UNESCO, riserva due serate in luoghi magici, tra colline e cielo. Protagonisti la musica, quella della tradizione popolare che sconfina nella canzone d’autore e nel jazz, e il teatro di narrazione. In comune, la bellezza dei luoghi, l’attenzione alla tradizione e la capacità di andare oltre (come suggerisce il titolo della rassegna), ovvero suggerire atmosfere, luoghi e tempi altri. “Paesaggi e oltre” è promosso dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT. La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Giovedì 15 agosto alle 21.15 nella frazione San Michele di Costigliole D’Asti (nel punto più alto e panoramico, preceduto da apericena) sarà in scena il Betti Zambruno Trio e, sabato 17 agosto, sempre alle 21.15, a Coazzolo, nell’anfiteatro a terrazza sulle colline, Teatro Invito presenterà “Promessi! ovvero I Promessi Sposi in scena”.

La sera di giovedì 15 agosto, il Betti Zambruno Trio proporrà un repertorio di canti e canzoni che raccontano storie e storia, dalle antiche ballate popolari alle canzoni d’autore, trasmigrando tra il folk e il jazz. Alla terrazza che si affaccia sui vigneti, a fianco della piccola Chiesa di campagna, si arriverà a piedi, lasciando le auto ai piedi della frazione agreste di S.Michele di Costigliole, per godere del panorama e della pace del luogo. Qui la voce di Betti Zambruno, il trombone di Gianpiero Malfatto e la chitarra di Piercarlo Cardinali si fonderanno in un mix originale di brani molto diversi tra loro, noti e meno noti, proponendoli in una nuova chiave di ascolto. Dalla società contadina alle figure di donne, dal lavoro all’amore, esplorando territori diversi, vicini e lontani, con tanti sguardi musicali sull’angolo di mondo che ci circonda.

Dalle 19.30 ricco apericena campagnolo a cura del Gruppo Storico Asinari di Costigliole d’Asti, con degustazione di tipicità e vini delle Aziende Agricole Bianco Fiorenzo e Mondo Ezio di Costigliole d’Asti.

Concerto gratuito. Apericena 10 € solo su prenotazione: cell 3480427529 – 3402773568 entro martedì 13 agosto 2019. I vini saranno serviti anche dopo lo spettacolo.

Sabato 17 agosto alle 21,15 a Coazzolo, nel nuovo anfiteatro nel paesaggio, sarà in scena il “Teatro Invito” con “Promessi! ovvero I Promessi Sposi in scena”. “Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio” è il principio che anima “Paesaggi e Oltre” e più che mai tutto ciò si può vivere qui, nell’anfiteatro-terrazzamento naturale da cui si gode la stessa vista che Chris Bangle ha scelto per una delle sue Big Bench, le grandi panchine affacciate sulle più belle vedute delle Langhe. Il punto di partenza dello spettacolo è la sceneggiatura di Pasolini, in cui la nota vicenda viene raccontata da Renzo ai propri figli, in flash-back. La famiglia Tramaglino fa da coro al racconto: Lucia e i bambini intervengono a commentare e intercalare la narrazione. L’intuizione di Pasolini ha riscontro nel testo dei Promessi Sposi, dove si allude al fatto che Renzo stesso sia la fonte diretta dell’anonimo romanzatore seicentesco. Un racconto orale, quindi, forma assai congeniale allo stile della Compagnia, da sempre legato alla narrazione, alla memoria, alle vicende storiche viste dal punto di vista della gente semplice. Cinque attori (Stefano Bresciani,Giusi Vassena, Marco Continanza, Nicola Bizzarri, Federica Cottini), in scena dall’inizio alla fine dello spettacolo, sono gli officiatori di un rito che serve a tramandare la testimonianza delle vicende vissute dai due operai tessili lecchesi all’inizio del XVII secolo, ma che trascendono, attraverso il racconto, il tempo e lo spazio. Il percorso dei personaggi si dipana come in un gioco dell’oca. La festa di matrimonio, interrotta all’inizio, si potrà finalmente celebrare. La regia e drammaturgia sono di Luca Radaelli e Beppe Rosso.

Ingresso € 10,00 / € 8,00 ridotto; non è possibile prenotare i posti. Info festival: 339/2532921.

Il programma completo sui siti www.langamonferrato.it / www.teatrodegliacerbi.it e su fbteatro.degli.acerbi.