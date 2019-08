ALESSANDRIA – Arrivati dalla Sicilia e dalla Liguria,, nella prima puntata di “Cronache alessandrine” , hanno scoperto le caratteristiche diimbattendosi in stranezze come la “” o il ““.

In questo secondo approfondimento, con l’aiuto di chi vive da anni in città, i due “forestieri” cercano di svelare le peculiarità di chi ha eletto Alessandria come sua città. I mandrogni sono così grigi e diffidenti come spesso vengono descritti?