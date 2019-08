RIVARONE – Ovunque si vada tornare a casa è sempre un piacere e a Rivarone sono in molti a saperlo. Il creativo paese infatti continua a strappare sorrisi grazie a una comunità allegra e sempre fantasiosa che non si stacca mai dalle proprie colline, pure quando è in vacanza. Anche quest’anno infatti molti cittadini hanno voluto celebrare Rivarone durante le ferie estive. Lo hanno fatto scattando foto dai luoghi di villeggiatura. Il tema era scrivere con qualunque oggetto “W Rivarone”.

Dai lego, ai rami, dai sassi alla sabbia ancora una volta i rivaronesi strappano sorrisi e applausi. Ecco alcune foto: