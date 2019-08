Tradito dal navigatore, incastra tir tra le case di Madonnina

MADONNINA – Sono servite circa tre ore per liberare un autocarro rimasto incastrato in una strada di Madonnina di Serralunga di Crea. Tradito dal navigatore, il conducente del mezzo pesante è stato indirizzato verso il tratto della provinciale 21 che si stringe attraverso l’abitato della frazione per salire poi verso il Santuario di Serralunga di Crea. A quel punto ogni manovra è risultata inutile.

In soccorso del conducente del mezzo pesante sono intervenuti i Vigili del Fuoco, partiti con il carro gru dal Comando provinciale di Alessandria e una squadra da Casale Monferrato. Sul posto insieme ai Carabinieri di Cerrina e Ponzone della Compagnia di Casale Monferrato, i pompieri con delicate manovre intorno alle 14 sono riusciti a liberare il tir e riaprire la stretta strada di Madonnina.