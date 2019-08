ALESSANDRIA – A inizio settembre lo stallo sullo sfalcio dell’erba alta al Cimitero di Alessandria potrebbe sbloccarsi. Lo ha sottolineato ai microfoni di Radio Gold l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini. Nuovi fondi per finanziare il taglio delle erbacce, infatti, arriverebbero dai proventi per il teleriscaldamento.

“Stiamo accelerando al massimo le procedure e utilizzare una parte di quei 220 mila euro” ha dichiarato Barosini “nel frattempo da circa due settimane è iniziato lo sfalcio del verde nei cimiteri dei sobborghi, sempre compatibilmente con le risorse a disposizione. I tagli inaspettati previsti dal piano di riequilibrio hanno in particolare colpito il settore dei lavori pubblici. Per questo non abbiamo potuto implementare il numero degli sfalci già previsti nei contratti, da quattro o cinque all’anno dovrebbero essere almeno otto. Stiamo consapevoli della situazione di difficoltà”.

Già meno di un mese fa in tanti lo avevano segnalato alla nostra redazione, così come nei giorni scorsi ha fatto anche il signor Fausto, un ascoltatore che ha inviato alcune foto del cimitero alessandrino. “Il livello di degrado è alto, lo constato sempre perché mi reco al cimitero praticamente ogni settimana. Inoltre nella parte nuova ci sono moltissimi escrementi di piccione. Negli ultimi mesi l’erba è stata tagliata solo saltuariamente, forse solo una volta negli ultimi sei mesi. Capisco che i soldi sono pochi ma non si può andare avanti così. In alcuni punti si fa addirittura fatica a camminare coi sandali, si rischia di essere punti dalle spine“.

Foto del nostro ascoltatore Fausto, che ringraziamo