NOVI LIGURE – Hortus Conclusus, la rassegna nelle corti e nei giardini del centro storico, ideata e diretta da Andrea Lanza, è arrivato alla sua quinta (ma non ultima perché con altri due appuntamenti durerà sino al 10 settembre) settimana. Lo schema teatro-cinema-speech-hortus café e workshop è ormai ben noto ai tantissimi appassionati di Hortus, aumentati notevolmente in questa quinta edizione di particolare successo, e anche questa settimana riserva delle sorprese e una sfumatura tematica particolare.

Sarà la danza di Kinetech arts di San Francisco a caratterizzare il fine settimana della rassegna, a partire dall’Hortus café di venerdì 30 agosto alle 18 con l’incontro con Daiane Lopes da Silva, direttrice artistica di Kinetech Arts, e la danzatrice e coreografa Tanja London. Per capire il prestigio degli ospiti di Hortus, basta dire che Kinetech arts è una realtà importantissima nel mondo della danza e ogni anno produce più spettacoli e oltre 50 altri eventi pubblici, tra cui Open Labs, Y-Exchange e Dance Hack. Sempre venerdì, alle 21 a palazzo Durazzo, si terrà la loro choreografia & performance “1880 – 2080”, che si concentra, in modo concreto e metaforico, sul paradigma umano-centrico che ha dominato negli ultimi secoli e sul suo impatto sulla vita del pianeta.

Sabato 31 agosto Daiane Lopes da Silva e Tanja London terranno al Centro Danze Borello (in lingua inglese) lo workshop di coreografia e danza “Dance Composition and Climate Change data”. Nel seminario, i partecipanti esploreranno come utilizzare i set di dati sui cambiamenti climatici per creare materiale di movimento. Alle 21 di sabato 31 agosto Daiane Lopes da Silva sarà in scena a Palazzo Durazzo con “AI Sensorium”, performance che riflette sull’avanzamento dell’apprendimento automatico, dell’intelligenza artificiale e sugli effetti collaterali inattesi che ne possono derivare.

Martedì 27 al giardino Ortensia la settimana inizia con il teatro, con un ospite d’eccezione come Edoardo Ribatto nel suo “Una mosca su Amleto”. Il monologo si presenta come un ipertesto che parte dalla trama di Amleto per parlare di cinema, di filosofia, di mosche, di psicanalisi, di x- men, in “uno spettacolo sconfinato, fluido, evanescente”, come l’autore-protagonista lo definisce.

E poi il cinema del mercoledì a palazzo Durazzo sul tema “Camera sonora, Suoni e silenzi del cinema” a cura di Andrea De Rose e Mathias Balbi e lo speech del giovedì nella corte di Palazzo Reta con la Delegazione Fai di Novi Ligure, che racconterà del progetto ALPE, volto al recupero di architetture e paesaggi e spiegherà perché e come potrebbe interessare il territorio della Val Borbera.

Hortus Conclusus proseguirà in settembre con, giovedì 5, presso la Corte Villani di via Goffredo mameli 10, “Pinin e le masche” con Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi e, martedì 10 settembre, presso il giardino Durazzo di via Paolo da Novi 1, “Acqua viva” di Clarice Lispector interpretato da Anna Della Rosa.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DI HORTUS CONCLUSUS DA MARTEDI’ 27 A SABATO 31 AGOSTO

MARTEDI’ 27 AGOSTO, ore 21

Giardino Ortensia, via Paolo da Novi 23

TEATRO

Edoardo Ribatto – UNA MOSCA SU AMLETO

Spettacolo che non c’è

di e con Edoardo Ribatto

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO, ore 21

Giardino Durazzo, via Paolo da Novi 1

CINEMA

CAMERA SONORA – Suoni e silenzi del cinema

a cura di Andrea De Rose e Mathias Balbi

GIOVEDI’ 29 AGOSTO, ore 21

Corte di palazzo Reta, via Giacomo Basso 32

SPEECH

FAI – Delegazione di Novi Ligure

IL PROGETTO ALPE – L’Italia sopra i mille metri

VENERDI’ 30 AGOSTO, ore 18

Corte Giacometti, via Paolo Giacometti 42

HORTUS CAFÈ

Diane Lopes Da Silva, Tanja London

INSIGHTS / OUTSIGHTS – Le parole della danza

Incontro con la direttrice artistica di Kinetech Arts di San Francisco e Tanja London, danzatrice e coreografa. Nel corso dell’incontro verrà illustrato il progetto EC – Esplorazioni contemporanee e presentato il programma 2019/20

Traduzione simultanea di Elisa Sarchi.

ORE 21 Palazzo Durazzo, via Paolo da Novi 1

DANZA

Kinetech arts, San Francisco

1880-2080 – Choreografia & performance Daiane Lopes da Silva & Tanja London

Dati Dr. William Collins with Rose Abramoff & Alison Marklein

Visual artist Ian Winters

Compositore Richard Festinger

Photo credits Weidong Yang

SABATO 31 AGOSTO ore 17

Centro danza Roberta Borello, corso Piave 2

HORTUS FREE WORKSHOP

Kinetech arts, San Francisco

DANCE COMPOSITION AND CLIMATE CHANGE DATA – Condotto da Daiane Lopes da Silva e Tanja London

Ore 21:30 – Palazzo Durazzo, via Paolo da Novi 1

DANZA

Kinetech arts, San Francisco

AI SENSORIUM – Choreografia & performance Daiane Lopes da Silva

Ricerca Weidong Yang

Poesia di Vidhu Aggarwal

Elaborazione del suono Patricia Alessandrini

Photo credits Weidong Yang