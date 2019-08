ALESSANDRIA – Miss Piemonte 2019 è alessandrina. Una grande soddisfazione per la ventenne Chiara Savino, eletta a Montecrestese, in provincia di Verbania, davanti a un pubblico di oltre 3 mila persone. La prestigiosa fascia che Chiara ha vinto le consentirà di partecipare a Miss Italia, il prestigioso concorso di bellezza in programma a Jesolo il prossimo 6 settembre, trasmesso in diretta su Rai Uno.

Chiara è nata e vive ad Alessandria. Si è diplomata in Amministrazione Finanza e Marketing, ha lavorato in una yogurteria, e ora studia recitazione alla Pulsart Academy di Torino. Sogna di fare l’attrice.

Al quinto posto si è classificata anche un’altra ragazza della nostra provincia: l’acquese Virginia Cimmino.

Foto di Attilio Mancino – Archi Lu