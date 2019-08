PIEMONTE – Secondo Arpa Piemonte domani, mercoledì 27 agosto, si tornerà a guardare il cielo con apprensione. Arriverà infatti un’onda di bassa pressione a partire già da questa sera favorendo l’ingresso di aria fredda in quota, attivando una forte instabilità atmosferica sul settore occidentale e sudoccidentale della regione. Sono attesi rovesci dal pomeriggio odierno sulle zone pedemontane in intensificazione e estensione alle pianure adiacenti nel corso della serata.

I fenomeni temporaleschi più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento, si verificheranno nelle prime ore di domani. Nelle zone interessate dai temporali saranno possibili allagamenti e caduta di alberi. Il Centro Funzionale ha pertanto emesso un’allerta gialla per temporali per domani, mercoledì 27 agosto, sul Piemonte. L’attenuazione dei fenomeni è prevista nel pomeriggio di domani, con residui rovesci sparsi, e l’esaurimento in serata. Un deciso miglioramento è atteso per giovedì e venerdì, con condizioni di tempo stabile e soleggiato.