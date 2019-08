ALESSANDRIA – Per consentire i lavori di scavo per la rete dell’impianto di teleriscaldamento, dalle 8 di questo mercoledì 28 agosto è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, in via Tonso, al quartiere Europa di Alessandria, nel tratto tra via San Giovanni Bosco e via Alcide De Gasperi.

Questo provvedimento viabile durerà per circa un mese, fino al termine dei lavori.