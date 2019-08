CASALE MONFERRATO – Il Comune di Casale impegnerà 55mila euro per un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali nel quartiere Agro Callori. L’operazione riguarderà soprattutto le porzioni di marciapiedi nei pressi degli incroci. I lavori inizieranno in autunno per concludersi entro l’anno.

«L’Amministrazione – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – intende procedere nel corso del proprio mandato con un programma di interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie pubbliche e negli accessi ai propri edifici, affinché si elimini tale problematica ancora reale in alcune parti della città».

«Dovevamo decidere come investire una quota parte di un finanziamento statale vincolato e abbiamo ritenuto che la priorità fosse da dare a questa tipologia di interventi, che non risolvono completamente il problema, ma vogliono essere un segnale di attenzione – ha sottolineato il vice sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Emanuele Capra – Dopo un’accurata ricognizione da parte dei tecnici comunali su tutto il territorio, la decisione è stata quella di iniziare dai marciapiedi del quartiere Agro Callori, che è certamente tra i meno interessati dai lavori di rifacimento dei tratti pedonali in autobloccanti degli ultimi anni».

Nel dettaglio, i tratti di marciapiedi oggetto di abbattimento delle barriere architettoniche saranno: Via Hugues-Via Matteotti; Via Hugues-Via del Carmine; Via del Carmine-Via Canna; Via Canna-Via Matteotti; Via Canna-Via Celoria; Via Celoria-Via Callori.

«L’attenzione verso i più deboli – hanno concluso Federico Riboldi ed Emanuele Capra – sarà una delle priorità di questa Amministrazione: Casale Monferrato, infatti, dovrà diventare una città dove chiunque, come le persone in sedie a rotelle o le mamme con i passeggini, possa muoversi in piena libertà e sicurezza. Questo è un primo passo, a cui ne seguiranno molti altri».