PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ultimo sabato d’agosto e poi comincerà settembre e proprio questo passaggio sarà salutato questa sera dal Capodanno Alessandrino. Torna l’appuntamento con uno degli eventi più caratteristici della città. A mezzanotte infatti si brinderà per salutare il periodo estivo e accogliere la ripresa delle attività lavorative. Per fortuna il primo settembre sarà ancora domenica ma il nuovo mese sancirà l’ormai definitivo addio ai pensieri estivi. Tantissimi locali proporranno cocktail ad hoc e altrettanto faranno i ristoranti con piatti pensati appositamente per la festa. Spazio anche agli stand delle proloco , ai negozi e a tutti gli esercizi che terranno aperti fino a tarda notte. Senza dimenticare la musica nei diversi angoli della città tra cui la sinergia, in piazza della Libertà, della Shary Band con gli Explosion che divideranno il palco per un concerto unico.

Lo slogan scelto per questa XV edizione – insieme al colore di riferimento ossia al rosa del grembiule, segno distintivo dell’edizione 2019 – è “Pedala!”: un invito (con punto esclamativo) alla Città per apprezzare sempre di più un importante elemento identitario del territorio alessandrino: quello della bicicletta (e delle relative “maglie rosa” in palio per i campioni del ciclismo).

È festa anche a Casale Monferrato dove potrete unire a buona birra cibo di qualità. Al Mercato Pavia, in via Divisione Mantova 20, prosegue (durerà fino a domenica 1 settembre) il Beer and Food Music Festival. Questa sera la musica sarà affidata alla Rock Hit Party Band.

Cibo e e divertimento anche ad Acqui Terme con la Festa delle Feste, l’evento acquese dedicato all’enogastronomia locale e che comprende anche il Palio del Brentau con i portatori di acqua bollente. La manifestazione si tiene nell’isola pedonale del centro storico.

Oggi, sabato 31 agosto, e domani, 1 settembre, a Garbagna potrete scoprire il formaggio Montebore. In questo paese, frazione di Dernice, si terrà la sesta edizione della manifestazioneMonteboreE’ a partire dalle 18.30. Potrete cenare con piatti a base del caratteristico formaggio e poi ascoltare i racconti di Alberto Marcomini.

A Novi Ligure, nei giardini di Palazzo Durazzo, potrete assistere ad “AI Sensorium“ all’interno di Attraverso Festival. Si tratta di uno spettacolo che riflette sull’avanzamento dell’apprendimento automatico (ML) e dell’intelligenza artificiale (AI). Il Festival toccherà anche Volpedo con Giuseppe Cederna che alle 21, porterà, sotto forma di spettacolo il libro “Da Questa Parte del Mare”, di Gianmaria Testa, arrivato in libreria, purtroppo postumo, ad Aprile 2016. Lo spettacolo sarà in piazza Quarto Stato.

Se preferite ballare il posto per voi è Lobbi dove, all’interno del Capodanno Alessandrino, è inserito l’Ottavo festival di ballo itinerante tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Puglia. L’evento si terrà nel paese alessandrino dalle 21 in via Passalacqua 34.

Particolare l’appuntamento di Hortus conclusus a Novi Ligure dove oggi pomeriggio, dalle 17, al Centro Danza Roberta Borello in Corso Piave 2, scoprirete come rendere artistici i dati sui cambiamenti climatici che vi permetteranno di creare materiale di movimento.

Anche oggi naturalmente non mancano le sagre in provincia. Potete assaggiare piatti con la melanzana come ingrediente principale a Quargnento, per arrivare alla particolare sagra-mercato dell’aglio a Molino de’ Torti dove potrete gustare la bruschetta e la pancetta all’aglio. Da non perdere la festa dedicata agli gnocchi a Quarti di Pontestura dove gusterete il piatto in tutte le salse e in più lo gnocco fritto. Le sagre però sono moltissime e vanno da quelle del sedano, a quella delle rane. Ma se preferite le trofie o gli agnolotti vi consigliamo d dare un’occhiata alla nostra sezione dedicata agli appuntamenti gastronomici.