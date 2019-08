TORTONA – Un uomo di 89 anni in sella a una bici è stato investito questo sabato pomeriggio, 31 agosto, mentre stava percorrendo la rotonda dell’Iper in via Emilia a Tortona. Il ciclista è stato colpito da un veicolo e in seguito all’impatto ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l’anziano in codice rosso all’Ospedale di Alessandria. La Polizia Municipale sta compiendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.