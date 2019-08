ALESSANDRIA – Le forze dell’ordine sono intervenute questo sabato sera in corso Crimea, nei pressi della stazione di Alessandria per un violento litigio. Due le persone coinvolte con una che ha subito la peggio e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 per delle ferite al volto.

Si tratta di un uomo portato in codice giallo all’ospedale di Alessandria.