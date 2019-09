ALESSANDRIA – Il sindaco, i consiglieri e i cittadini di Castelnuovo Bormida sono preoccupati per l’esuberanza della vegetazione sotto le arcate del ponte sulla Bormida. Un timore espresso in una lettera inviata alla Provincia e all’Aipo in cui si chiedono interventi urgenti per rimuovere gli arbusti che hanno messo letteralmente le radici nell’alveo del fiume, creando una pericolosa diga verde su buona parte delle arcate.

“Il problema – ha spiegato il sindaco Giovanni Roggero – tra Cassine e Castelnuovo è l’ostruzione delle piante in prossimità delle arcate e siamo tutti molto preoccupati. Qualche hanno fa siamo riusciti a far tagliare la vegetazione ma non vennero sradicate le radici“. La questione si è quindi ripresentata e ora “c’è una vegetazione micidiale e praticamente tutte le arcate tranne una sono ostruite dal verde“. Il paese ha “quasi terminato l’argine ma tre o quattro anni fa il livello del fiume era arrivato a un metro dal limite e se ora lasciamo questi rami sotto il ponte il timore è più che concreto. Tutti abbiamo paura di essere sommersi dall’acqua“.

Il sindaco ha quindi mandato una lettera alla Provincia, all’Aipo, “accogliendo le preoccupazioni di molti cittadini che in queste settimane hanno scritto al Comune“. Il primo cittadino chiede un’azione urgente che rimetta a posto una situazione definita molto pericolosa.