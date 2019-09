CASTELNUOVO SCRIVIA – Il concerto di Red Canzian si svolgerà regolarmente. Questa sera, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II, a Castelnuovo Scrivia, si terrà infatti la 21^ Giornata “Franca Cassola Pasquali”, promossa dall’omonima associazione. Dal palco di Muro Lucano, in provincia di Potenza, il cantautore veneto e la sua band avevano rilanciato la tappa castelnovese, sottolineando la gioia di poter presto incontrare i volontari di un sodalizio impegnato, da oltre 20 anni al fianco dell’Unità di Senologia dell’ospedale di Tortona.

Durante la serata verranno forniti i numeri dell’équipe multidisciplinare coordinata dalla dottoressa Maria Grazia Pacquola (responsabile della Breast Unit provinciale Asl Al) e presentato il nuovo progetto di quest’anno, intitolato “Giochiamoci la salute”: saranno le atlete del Basket Club Castelnuovo le testimonial di un percorso legato alla prevenzione e ad un corretto stile di vita.

La senologia dell’ospedale tortonese – centro di riferimento provinciale per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della neoplasia mammaria e quarta in Piemonte dopo le Breast Unit di Torino, Candiolo e Novara -, totalizza oltre 8000 prestazioni all’anno, fra visite, controlli, medicazioni, attività diagnostiche avanzate, oltre 400 interventi chirurgici di cui i due terzi per neoplasia.

Red Canzian sarà accompagnato da Philipp “Phil Mer” Mersa (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere), Alberto Milani (chitarra) e Chiara Canzian (cori). Presenterà la serata, ad ingresso libero, Alessandra Dellacà.