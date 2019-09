PROVINCIA – Si chiama Irene Ercole la giovane premiata con una borsa di studio di 750 euro stabilita dalla Cisl Scuola Alessandria-Asti per i figli di iscritti, nell’ottica di premiare e valorizzare l’impegno e il profitto degli studenti all’ultimo esame di Stato, in occasione della giornata nazionale delle Rsu Cisl Scuola. Irene si è diplomata con 100 e lode al Liceo artistico Benedetto Alfieri di Asti e proseguirà gli studi alla Facoltà di Fisica dell’Università degli Studi di Torino.

La consegna è avvenuta lo scorso 5 settembre al Relais Rocca Civalieri di Quattordio.

“La nostra attenzione al mondo della scuola vuole essere tout court; per questo siamo impegnati, da anni, con i progetti di alternanza scuola/lavoro con gli istituti astigiani e per questo vogliamo valorizzare ed incentivare i ragazzi e le ragazze meritevoli con un piccolo aiuto per il loro nuovo percorso universitario. Abbiamo ricevuto diverse candidature con ottime votazioni” hanno sottolineato dal sindacato “desideriamo segnalare anche il secondo classificato, Savio Francesco, di Castelnuovo Don Bosco, che ha ottenuto un brillante 100/100 presso il Liceo Monti di Chieri e che tenterà il test di accesso a Medicina”.

Quest’anno l’assegno è stato consegnato, dalla Segretaria Generale Cisl Scuola Piemonte Maria Grazia Penna e dalla Segreteria Cisl Scuola Alessandria Asti.